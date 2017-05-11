Песков отказался подтвердить кандидатуру нового посла РФ в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался подтвердить сообщения о выдвижении кандидатуры нового посла РФ в США, сообщает РБК.

Напомним, ранее появились сообщения со ссылкой на источники, что Министерство иностранных дел РФ направило в Госдуму письмо с предложением на пост посла России в США замглавы ведомства Анатолия Антонова.

Песков заявил: «Вы знаете, что кадровые перестановки мы не анонсируем. Если и когда президентом будут подписаны соответствующие указы, мы об этом сообщим».