Правительство изменило систему ценообразования в сфере ЖКХ‍

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в системе ценообразования в сфере коммунальных услуг с 2018 года. Соответствующее постановление, внесенное Федеральной антимонопольной службой (ФАС), опубликовано на сайте правительства.

Документ предусматривает, что расчетная предпринимательская прибыль не будет устанавливаться для регулируемых организаций, которые являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также осуществляющих деятельность в соответствии с договором аренды сроком до трех лет.

Новые правила касаются как организаций, осуществляющих деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, так и обращения с отходами. «Принятое решение направлено на развитие института концессии в жилищно-коммунальном хозяйстве»,— говорится в пояснительной записке к документу.