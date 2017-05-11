Коричневый карлик оказался гигантской планетой

Группа астрономов сообщает, что объект SIMP J013656.5+093347 (кратное название SIMP0136), ранее считавшийся одним из ближайших к Солнечной системе коричневых карликов, оказался гигантской одиночной планетой. Он расположен в созвездии Рыб, на расстоянии примерно 21 световой год от Земли.

Объект был открыт в 2006 году Этьеном Артиго (Étienne Artigau) из Монреальского университета и его коллегами в ходе работ по составлению астрономического обзора SIMP (Sondage Infrarouge de Mouvement Propre). Теперь команда Артиго установила, что SIMP0136 – планетарный объект, который связан с синхронно движущейся группой звезд, известной как Carina-Near. «Группы звезд аналогичного возраста, движущихся вместе в пространстве, считаются главными областями для поиска свободно плавающих планетарных объектов, потому что они служат единственным средством установления возраста для холодных и изолированных миров», – говорят астрономы.

Ученые определили, что SIMP0136, масса которого примерно в 13 раз больше массы Юпитера, находится почти на самой на границе, отделяющей коричневые карлики от планет. В недрах коричневых карликов даже идут термоядерные реакции синтеза, но выделяемой ими энергии мало. Когда ядра легких элементов заканчиваются, коричневые карлики довольно быстро остывают. Тем не менее SIMP0136 недостает массы, даже для того, чтобы быть коричневым карликом. Он оказался одиночной планетой.

Такие планеты не связаны с какой-либо звездой или коричневым карликом. Для их обозначения применяют также термины «планеты-странники», «межзвездные планеты», «планемо», «планеты-сироты» или «свободно летящие планеты». Причины их появления неясны. Многие астрономы полагают, что планеты могут формироваться только в составе звездной системы, и возникновение планет-сирот возможно только из-за их схода с орбиты после какого-то катастрофического события. Наша Галактика содержит не более ста миллиардов подобных объектов.

Работа ученых была принята к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters и доступна на сайте научных препринтов arXiv.org.