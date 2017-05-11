В атмосфере Титана замечены метановые облака

Орбитальный аппарат «Кассини» наблюдал 7 мая в атмосфере Титана, самого большого спутника Сатурна, яркие перистые облака, состоящие из метана. Снимки облаков были сделаны, когда зонд находился на расстоянии 508 тысяч километров от спутника.

Титан – единственный спутник в Солнечной системе, имеющий постоянную плотную атмосферу. Если на Земле происходит круговорот воды, которая, испаряясь, образует облака, а затем вновь выпадает в виде дождя, то на Титане подобный круговорот происходит с углеводородами: этаном и метаном. В жидком виде они присутствуют на его поверхности, где образуют реки и озера, крупнейшее из которых – море Кракена – по площади сравнимо с Каспийским морем. При испарении метан и этан конденсируются в атмосфере Титана, состоящей преимущественно из азота, образуя там облака.

Сейчас в северном полушарии Титана наступает лето, поэтому ученые ожидали увеличения там облачности. Хотя наибольшая облачность предсказывалась в высоких широтах, неожиданно всего за пару недель появилось множество облаков в средних широтах северного полушария. Это одни из самых ярких облаков за историю наблюдений. Их яркость связывается с тем, что они находятся на большой высоте.