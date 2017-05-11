Путин поручил правительству РФ бороться с анонимностью в интернете

Президент России Владимир Путин подписал «Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», которая ставит перед правительством задачу заняться регулированием интернет-сервисов, похожих на СМИ, но ими не являющимися. Об этом в четверг пишет газета «Ведомости».

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, а информация о его подписании приводится на сайте Кремля.

Разработать механизм регулирования сервисов, похожих на СМИ, правительству предстоит в течение полугода. В стратегии отмечается, что эти меры необходимы «для формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений».

В качестве примера сервисов, похожих на СМИ, в тексте указе называются интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, мессенджеры, а также любые «сайты в сети интернет». Механизм регулирования в документе не раскрывается. При этом в стратегии предлагается поддержать традиционные СМИ, такие как телевидение, радио и газеты.

В подписанной главой государства стратегии также предлагается принять меры, которые исключат анонимность пользователей в интернете их «безответственность и безнаказанность». Взамен документ предписывает создать систему, которая «гарантирует конфиденциальность и личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации».

Помимо указанных мер, кабинет министров должен к 1 октября 2017 года разработать ряд мер, которые позволят государственным органам перейти на российские средства шифрования, заменить импортное оборудование и программное обеспечение российскими аналогами, а также создать комплексную систему защиты сетевой инфраструктуры от хакерских атак.

С 1 января 2017 года в России вступил в силу закон о новостных агрегаторах, который предписывает им хранить новостную информацию в течение полугода. Кроме того, с 2017 года агрегаторы могут свободно распространять только информацию от сайтов с лицензией СМИ, а данные из иных ресурсов они обязаны проверять самостоятельно. 22 февраля на сайте Роскомнадзора начал работу реестр новостных агрегаторов. Первыми в список попали новостные порталы СМИ2 и «Новости Mail.Ru».