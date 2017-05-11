Путин рассказал об особом значении отношений с Палестиной

Президент России Владимир Путин принял в резиденции Бочаров Ручей в Сочи президента Государства Палестина Махмуда Аббаса, который находится в России с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

Перед началом переговоров Путин и Аббас в режиме телемоста приняли участие в открытии Многофункционального культурно-спортивного комплекса в Вифлееме, построенного при содействии России.

Владимир Путин отметил: «Отношения с Палестиной для нас носят особый характер и имеют особое значение. Только что мы и наши коллеги в Палестине, в Вифлееме, говорили о глубоких корнях взаимоотношений между Россией и Палестиной. И в новейшей истории наши отношения всегда были очень теплыми и доверительными».

Российский лидер поблагодарил палестинского коллегу «за то внимание, которое Вы оказываете российско-палестинским отношениям, за поддержку наших соотечественников, которые живут в Палестине и которые приезжают в качестве паломников в святые места».

Кроме того, Владимир Путин отметил: «Многие годы мы вместе работаем над одной из ключевых проблем современного мира – над урегулированием ближневосточной проблемы».