СМИ рассказали про ответ на арест российской госсобственности в США

В Москве не исключают введения ответных мер на арест принадлежащих России комплексов зданий — дипломатических дач — в Нью-Йорке и Вашингтоне, введенный еще в декабре 2016 года 44-м президентом США Бараком Обамой, пишет «Коммерсантъ».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая по итогам переговоров в Вашингтоне на вопрос о дальнейшей судьбе арестованной в США российской госсобственности, отметил: ««Это вопрос, который особняком стоит в наших переговорах. Это наша собственность, которая подтверждена в качестве таковой официальными юридическими документами, выдаваемыми в США. То, что эта собственность принадлежит нам, не отрицают и наши американские партнеры. Они понимают, что это неправомерные действия».

Лавров подчеркнул: «Как сказал президент Путин, когда Барак Обама огласил эти решения, у нас есть полное право ответить взаимностью. Американцы знают, как эта взаимность будет выглядеть, если до этого дело дойдет. Но мы пока решили не отвечать, потому что, как объяснил Владимир Путин, мы не хотим идти на поводу у тех, кто пытается наши отношения засосать в воронку, откуда уже выбраться будет невозможно».

При этом глава МИД РФ выразил надежду, что ситуацию удастся «разрядить без усугубления отношений» РФ и США.

Дипломатические источники, на которые ссылается «Коммерсантъ», заявили, что администрация США предлагала России вернуть доступ к загородным дачам постпредства в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне в обмен на предоставление участка под строительство нового американского консульства в Санкт-Петербурге, однако Москва сочла такое предложение неравноценным: Вашингтон предлагал вернуть то, что и так принадлежит России, в обмен на участок под новое строительство.

Официального подтверждения этим сведениям нет.