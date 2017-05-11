СБУ прокомментировала появление своего сотрудника у дома Шеремета

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Устименко, который попал записи камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета возле его дома в Киеве, был уволен СБУ в 2014 году, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

В сообщении Гитлянской говорится: «Сообщаем, что Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБ Украины 29 апреля 2014 года. Если бы журналисты обратились к нам с запросом о господине Устименко не после выхода программы в эфир, а до него, возможно, не было бы, о чем говорить».

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве автомобиля.

В фильме, который опубликован на сайте украинского издания «Громадське», утверждается, что незадолго до убийства за Шереметом следил сотрудник Службы безопасности Украины.

Журналисты из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и ​портала Slidstvo.Info провели расследование, в ходе которого выяснили, что накануне убийства недалеко от дома журналиста находились два автомобиля — Skoda и Mercedes. В них сидели два человека, которые время от времени общались друг с другом.Сам Шеремет в это время встречался с бойцами батальона «Азов». Машины были припаркованы всего в 120 метрах от места встречи.