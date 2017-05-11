Суд признал блогера Соколовского виновным в оскорблении чувств верующих

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал блогера Руслана Соколовского виновным в оскорблении чувств верующих и возбуждении вражды, сообщает Znak.com.

Соколовский обвиняется по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), в семи эпизодах по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), а также по одному эпизоду по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Согласно приговору, блогер «совершил ряд умышленных преступлений».

Гособвинение запросило для обвиняемого наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Напомним, дело в отношении Соколовского было возбуждено после того, как он опубликовал в интернете видеозапись игры в мобильное приложение Pokemon Go: блогер ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.