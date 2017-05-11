СМИ узнали об отсутствии в Средиземном море кораблей ВМФ РФ в момент удара США по Сирии

Российская военно-морская группировка в Средиземном море на момент удара американскими крылатыми ракетами по авиабазе в Сирии не располагала кораблями, способными отслеживать действия находящихся в регионе эсминцев США. Об этом в четверг пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к российскому оборонному ведомству.

По словам собеседника издания, в ночь на 7 апреля, когда с американских эсминцев по сирийской базе были запущены несколько десятков ракет «Томагавк», в водах Средиземного моря находились два средних десантных корабля, которые занимались доставкой военных грузов в Сирию, а также два тральщика Черноморского флота.

Вскоре после появления информации об американском ракетном ударе стало известно, что в Средиземное море срочно вернулся фрегат «Адмирал Григорович», однако он планово вышел в поход еще 5 апреля для того, чтобы вернуться в состав оперативного соединения ВМФ России.

Данные о возвращении «Адмирала Григоровича» в Средиземное море к берегам Сирии также подтвердил ресурс Bosphorus Observer, который отслеживает проход боевых кораблей через турецкие проливы. Позже в Совете Федерации подтвердили плановость перехода российского фрегата на дежурство в Сирию. Главы комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности Виктор Озеров подчеркивал, что возвращение корабля не связано с атакой США на авиабазу Шайрат в Сирии.