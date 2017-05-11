СМИ рассказали о роли Суркова в политике ДНР и ЛНР

Помощник президента России Владислав Сурков оказывает непосредственное влияние на внутреннюю политику самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, утверждает Reuters со ссылкой на источники, ранее занимавшие высокие посты в руководстве ДНР и ЛНР.

Источники агентства утверждают, что Сурков сыграл ключевую роль в том, что ДНР возглавил Александр Захарченко, которого якобы изначально предполагалось сделать министром обороны самопровозглашенной республики, но после после встречи с Сурковым в Кремле из офиса помощника президента якобы поступило предложение назначить Захарченко главой ДНР.

Кроме того, собеседники агентства утверждают, что Сурков принимал участие в формировании структуры руководства сепаратистов и теперь контролирует ситуацию в ЛНР и ДНР через доверенных лиц.

Пять источников, в том числе приближенный к администрации президента РФ, и другой, работавший с Сурковым в Кремле, сказали, что тот регулярно встречается с лидерами сепаратистов, как на мятежной территории, так и в России, утверждает Reuters.

Напомним, Владислав Сурков включен в санкционные списки Украины, Евросоюза и США.