В правительстве одобрили законопроект о телемедицине

Правительство РФ одобрило законопроект о телемедицине. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источники.

На сайте кабмина сообщается, что Комиссия о законопроектной деятельности поддержала документ 10 мая. Сам законопроект внесли в правительство в еще декабре 2016 года, после чего его дорабатывали и согласовывали с министерствами, в том числе с ФАС, Минфином и Минэкономизразвития. Теперь он будет направлен для рассмотрения в Госдуму.

В случае принятия закона врачи смогут дистанционно проводить консультации, консилиумы, ставить диагнозы и выписывать рецепты. Также будет создана Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, которая объединит системы всех медицинских организаций и профильных государственных ведомств. Таким образом, появится возможность вести единые электронные карты пациентов и регистры лиц с определенными заболеваниями.

Как отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев, благодаря единой системе, «доступ к необходимой для лечения информации будет возможен из любого медицинского учреждения». «Не нужно будет носить с собой кипу бумаг, если, допустим, есть направление в другую поликлинику или если человек или семья переезжает в другой город», — цитирует издание слова премьера.

В свою очередь, министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов сообщил журналистам, что положения законопроекта будут внедряться постепенно. По его словам, в первую очередь, технологии телемедицины начнут использовать «в передовых пилотных субъектах, например, в Татарстане», а затем их будут вводить в остальных регионах.