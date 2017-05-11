Глава Минтруда отказался поддержать налог на бездетность

Министерство труда РФ не поддерживает введение налога на бездетность в стране. Об этом в интервью телеканалу Life заявил глава ведомства Максим Топилин.

«Позиция Минтруда отрицательная, — цитирует телеканал министра. — У нас другие предложения — стимулирующие рождаемость, а не наказывающие». Максим Топилин добавил, что Минтруд РФ сейчас прорабатывает предложения, связанные с поддержкой населения.

10 мая газета «Известия» сообщила о том, что президенту РФ Владимиру Путину был направлен проект концепции федерального закона, предусматривающего налог на малодетность. Проект был подготовлен директором Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым и разрабатывался во исполнение указа президента от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики РФ».

В комментарии «Полит.ру» профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Любовь Храпылина высказала мнение, что введение подобного налога не исправит демографической ситуации в стране. Она считает, что проблема многодетных семей может решаться только тогда, когда доходы населения начнут повышаться. По словам Храпылиной, ограничение самими людьми числа детей уходит, когда появляется осознанное понимание, что с рождением ребенка в семье не ухудшится экономическая и моральная ситуация.