11 мая 2017, 12:19
Соколовский назвал приговор по своему делу оправдательным
Блогер Руслан Соколовский, осужденный по делу о ловле покемонов в церкви в Екатеринбурге, прокомментировал вынесенный ему приговор, сообщает RT.
Напомним, суд признал Соколовского виновным в оскорблении чувств верующих и возбуждении вражды. Хотя обвинение просило назначить блогеру реальный срок лишения свободы, суд ограничился условным сроком.
Соколовский отметил: «На данный момент я считаю это почти оправдательным приговором. В целом доволен, что остаюсь на свободе».
Как сообщает РИА Новости, и обвинение, и защита выразили удовлетворение приговором суда.
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