Соколовский назвал приговор по своему делу оправдательным

Блогер Руслан Соколовский, осужденный по делу о ловле покемонов в церкви в Екатеринбурге, прокомментировал вынесенный ему приговор, сообщает RT.

Напомним, суд признал Соколовского виновным в оскорблении чувств верующих и возбуждении вражды. Хотя обвинение просило назначить блогеру реальный срок лишения свободы, суд ограничился условным сроком.

Соколовский отметил: «На данный момент я считаю это почти оправдательным приговором. В целом доволен, что остаюсь на свободе».

Как сообщает РИА Новости, и обвинение, и защита выразили удовлетворение приговором суда.