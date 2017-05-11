Импортеры вина допустили массовый уход компаний из РФ из-за мер Минфина‍

Министерство финансов РФ подписало приказ, который может привести к уходу с рынка 80% импортеров вина. Об этом в четверг пишет «Коммерсантъ».

Подписанный 5 мая документ лишает импортеров вина права пользоваться пониженной ставкой акциза для ввоза продукции с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).

Этот акциз начал действовать с первого января 2016 года. Как предположили собеседники издания, поставщиков зарубежного вина теперь могут обязать заплатить разницу за весь этот период.

В конце апреля глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов направил первому замглавы ФТС Руслану Давыдову письмо, в котором объяснил, что применять пониженные ставки на «тихие» и игристые вина с ЗГУ и ЗНМП «возможно только в случае определения географических объектов», в границах которых эти вина произведены, «субъектом РФ». В пресс-службе Минфина «Коммерсанту» подтвердили подлинность этого письма.

В свою очередь, президент «Ладога дистрбьюшен» Вениамин Грабар в интервью газете высказал мнение, что доначисление акцизов может привести к росту цен на вино. А владелец компании «Моро» Дмитрий Сырых считает, что ситуация также грозит разорением импортеров. «С рынка могут уйти 80% компаний, что может фактически остановить импорт»,— заявил он.