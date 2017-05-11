В Белом доме обвинили личного фотографа Сергея Лаврова в обмане

В Белом доме США обвинили российскую сторону в обмане из-за публикации снимков встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

В США якобы не ожидали, что МИД РФ и российское агентство ТАСС будут публиковать снимки встречи Трампа, Лаврова и посла РФ в США Сергея Кисляком, снятые фоторепортером, который был представлен как личный фотограф министра иностранных дел России.

Фотографии встречи опубликовал ТАСС, а позже они появились в англоязычном твиттере российского МИД. Американские телеканалы были возмущены тем, что доступ на встречу предоставили только российским журналистам, а им нет. Кроме того, представители Белого дома считают, что их обманули, потому что пресса не должна была участвовать в таких мероприятиях.

Кроме того, в публичный доступ попал снимок с Сергеем Кисляком. Именно благодаря этой фотографии стало известно, что Трамп вообще встречался с российским послом. Ранее встречи с Кисляком уже обернулись отставками для нескольких чиновников администрации Трампа, которых обвинили в тайном сотрудничестве с Россией.

О том, что фотограф Лаврова еще работает и на государственное новостное агентство ТАСС, в Белом доме якобы не знали, и, по всей видимости, не ожидали, что фотографии попадут в СМИ. «Они обманули нас. Они врут», — сказал корреспонденту телеканала CNN источник в администрации президента США.