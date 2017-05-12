Расходы на программу развития Арктики предложено сократить вчетверо

Минэкономразвития предлагает скорректировать госпрограмму развития Арктики на 2017–2025 годы, вчетверо уменьшив ее бюджетное финансирование - с 209,7 млрд до 50,9 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на участников правительственного совещания по вопросам социально-экономического развития Арктической зоны.

1 февраля 2017 года Минэкономразвития внесло в правительство программу социально-экономического развития Арктической зоны РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, содержащую расчеты по финансированию проектов на общую сумму более 209 млрд рублей. Деньги должны были пойти на строительство атомного ледокола «Лидер», средств подъема затонувших ядерных объектов, развитие проектов на континентальном шельфе, разработку новых технологий для арктических нужд, экологический мониторинг, информационную политику, поддержку коренных малочисленных народов.

На совещании у Дмитрия Медведева 14 апреля из программы было предложено исключить строительство ледокола «Лидер» стоимостью около 80 млрд рублей, а также проекты МВД, связанные с обеспечением безопасности в Арктике, создание средств подъема затонувших ядерных объектов, а также некоторые природоохранные и научные проекты Минприроды, сообщил источник издания. Часть проектов, по его словам, уже фигурирует в других госпрограммах, часть может финансироваться из внебюджетных средств.

Кроме того, из программы развития Арктики убрана часть инфраструктурных проектов для нефтегазовых компаний.

Согласовать окончательную смету госпрограммы, по словам трех собеседников РБК в профильных ведомствах, должны правительство и премьер-министр. На 1 июня 2017 года, по их данным, запланирован доклад в правительстве по реализации этой госпрограммы.