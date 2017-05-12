Американские эксперты обвинили хакеров из РФ в атаках на команду Обамы

Американская компания Area 1 Security заявила о том, что российские хакеры начали атаковать предвыборный штаб экс-президента США Барака Обамы еще в 2007 году. Об этом сообщает Newsweek.

Эти атаки длились в течение всего периода, когда Обама находился на посту президента, и не прекратились впоследствии. Им подверглись несколько помощников Обамы, менеджеры его предвыборной кампании и чиновники, занимающих высокие посты в министерствах обороны и энергетики.

По данным экспертов, хакеры предпринимали попытки взлома связанных с политикой в отношении России чиновников. Объектом их внимания становился и бывший посол США в России Майкл Макфол. Как подтвердил сам Майкфол, хакерам не удалось получить доступ к его почте, но он получал предупреждения о попытках взлома.