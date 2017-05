Трамп предложил отменить брифинги для большей «точности»

Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой отменить брифинги представителей Белого дома для прессы, а вместо них ввести письменные ответы «в целях точности». Об этом сообщает The Hill.

Трамп пояснил, что он «очень активный президент», при котором «происходит множество вещей», поэтому представители Белого дома на брифингах «не могут говорить с безупречной точностью».

As a very active President with lots of things happening, it is not possible for my surrogates to stand at podium with perfect accuracy!....

...Maybe the best thing to do would be to cancel all future "press briefings" and hand out written responses for the sake of accuracy???