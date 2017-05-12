Дадин задержан на Красной площади

Активист Ильдар Дадин был задержан на Красной площади за чтение Конституции. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Помимо Дадина, были задержаны еще восемь человек.

Задержанные были пешком отправлены в сторону ОВД «Китай-Город», однако Дадина и еще одного активиста Сергея Ожича довезли до отделения полиции на автобусе.

Отметим, ранее сегодня на Красной площади попытались провести акцию вкладчики казанского «Татфондбанка». Шестеро вкладчиков, приехавших из Татарстана, встали у Собора Казанской иконы Божией Матери с иконами и плакатами в руках, однако их задержали и также отправили в ОВД.