Фигурант дела о теракте в Петербурге Эрматов арестован судом

Басманный суд Москвы арестовал фигуранта дела о теракте в Санкт-Петербурге Мухамадюсупа Эрматова. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия.

Эрматов арестован на два месяца, до 10 июля 2017 года.

В ходе заседания выяснилось, что у мужчины при обыске нашли взрывное устройство, аналогичное использованному при атаке в метро города 3 апреля.

Сам Эрматов отказался признавать себя причастным к взрыву в Петербурге.

Отметим, подозреваемый был задержан накануне.