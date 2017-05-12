12 мая 2017, 17:04
Фигурант дела о теракте в Петербурге Эрматов арестован судом
Басманный суд Москвы арестовал фигуранта дела о теракте в Санкт-Петербурге Мухамадюсупа Эрматова. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия.
Эрматов арестован на два месяца, до 10 июля 2017 года.
В ходе заседания выяснилось, что у мужчины при обыске нашли взрывное устройство, аналогичное использованному при атаке в метро города 3 апреля.
Сам Эрматов отказался признавать себя причастным к взрыву в Петербурге.
Отметим, подозреваемый был задержан накануне.
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