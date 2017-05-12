Западные кинопрокатчики отметили четырехкратный рост числа экранных копий в РФ

В России резко увеличилось количество экранных копий фильмов, которые незаконно снимают в кинотеатрах. Об этом в пятницу пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ежегодный отчет Торгового представительства США.

Авторы документа подсчитали, что в 2016 году количество таких копий выросло на 300 процентов или в четыре раза. При этом Россия остается в списке приоритетного контроля, в который включены страны с наибольшим числом нарушений в области защиты интеллектуальной собственности.

В свою очередь, президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова в интервью «Коммерсанту» сказала, что эта проблема обострилась в РФ на фоне экономического кризиса. Так, по ее оценкам, из-за кинопиратов прокатчики недополучают от 15 до 30 процентов сборов.

Ольга Зинякова также отметила, что для видеозаписи экранных копий в кинотеатры посылают детей до 16 лет, которые не попадают под действие статьи Уголовного кодекса о нарушении авторских прав, либо привлекают по этой же причине пожилых людей. По мнению президента сети, на ситуацию определенным образом может повлиять закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов, который в середине марта прошел первое чтение в Госдуме.