В Эрмитаже прошла первая за сто лет архиерейская служба

В домовом храме Эрмитажа впервые за прошедший век состоялась архиерейская служба. Об этом сообщает Санкт-Петербургская духовная академия Русской православной церкви на своем сайте.

Службу провел ректор академии, архиепископ Петергофский Амвросий. На ней присутствовали студенты академии и прихожане храма из числа сотрудников Эрмитажа.

«Хотя это возобновленный храм, в нем все равно присутствует дух прошлого, потому что невозможно убрать из памяти вечности молитвы и воздыхания всех людей, которые приходили под эти своды для того, чтобы брать благословение на очень трудное, но великое дело управления Российским государством», – отметил архиепископ.

В конце литургии архиепископ Амвросий и настоятель храма протоиерей Владимир Сорокин поблагодарили директора музея Михаила Пиотровского за то, что он пригласил их.