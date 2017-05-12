Хакеры предприняли масштабную атаку на британские больницы

В больницах в нескольких регионах Великобритании произошел технический сбой, предположительно, вызванный хакерской атакой. Об этом сообщает The Guardian.

12 мая в ряде учреждений, действующих под эгидой Национальной службы здравоохранения (NHS), перестали работать телефоны и компьютеры. Речь идет о как минимум 16 учреждениях, расположенных в Лондоне, Ноттингеме, Камбрии, Блэкберне, Блэкпуле, Дербишире и Хартфордшире

Как отмечает издание, в результате врачам пришлось «вернуться к ручке и бумаге». В некоторых больницах персонал ограничили прием пациентов, состояние которых не требует неотложной помощи.

По словам сотрудников NHS, на экранах компьютеров, подключенных к больничной сети, появилось сообщение с требованием перевода определенной суммы денег для возобновления работы. В самой службе признали, что в атаке на внутренние сети была задействована троянская программа, требующая выкуп для разблокировки компьютеров.

Ранее в пятницу, 12 мая, похожей кибератаке подвергались компьютерные сети испанской компании связи Telefonica. Об этом сообщает The Local. Хакеры также потребовали от ее пользователей выкуп.