ВЦИОМ сообщил о росте симпатий россиян к Рамзану Кадырову

Симпатии россиян к главе Чечни Рамзану Кадырову растут, сообщает Все­рос­сийс­кий центр изучения об­щест­вен­но­го мнения (ВЦИОМ) на основании соцопроса, проведенного 26-28 апреля.

Глава Чеченской Республики «пользуется в нашем обществе большой известностью», отмечается в сообщении: только 6% впервые услышали его фамилию в ходе опроса, 2% - затруднились ответить, чем он им известен, тогда как большинство респондентов смогли так или иначе его охарактеризовать.

Среди ответов преобладают нейтральное определение (руководитель Чечни, 70%) и положительные высказывания: человек, стабилизировавший ситуацию в регионе (5%), «добрый, хороший», «патриот» (по 4%), «уважаемый/адекватный/влиятельный/активный политик» (3%).

Говоря о том, чем им запомнился Кадыров за последнее время, россияне отметили, в первую очередь, его деятельность, направленную на развитие Чечни (10%), борьбу с терроризмом/бандитизмом (9%), наведение порядка в республике (5%).

Социологи отмечают, что симпатии россиян, что-то знающих о Кадырове, растут: доля тех, кто питает к нему уважение, выросла с прошлогодних 31% до 42%, доверие Кадыров вызывает у 24% (год назад - 15%), симпатию – у 23% (16%).

Более половины россиян (55%) уверены, что работа Кадырова идет на пользу стране в целом, категорически с этим не согласны 4%, а 22% полагают, что часть его действий можно оценивать позитивно, часть - негативно.

«Руководитель Чеченской Республики сегодня воспринимается большинством россиян как эффективный и патриотичный лидер, обеспечивающий безопасность и развитие своей республики в составе России. Критические стрелы в адрес Кадырова не находят серьезного отклика в массовом сознании», - прокомментировал итоги опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

В телефонном опросе приняли участие 1800 россиян в возрасте от 18 лет.