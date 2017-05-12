Кремль пояснил свою роль в выдаче загранпаспорта Навальному

Кремль перенаправил обращение оппозиционера Алексея Навального о выдаче ему загранпаспорта в МВД. Однако в администрации президента утверждают, что это никак не повлияло принятие решения о выдаче документа. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Я могу подтвердить, что Кремль никакого отношения не имеет. Я ранее говорил, что мы не занимаемся выдачей загранпаспортов, так оно и есть», – заявил он.

«Оно действительно было зарегистрировано, оно было на имя руководителя администрации и по профилю затрагиваемых вопросов оно было размечено и направлено в профильное ведомство, где и решался этот вопрос», - уточнил пресс-секретарь.

Песков пояснил, что из администрации президента ежедневно уходят в профильные ведомства «тысячи писем и обращений», но отметка о регистрации заявления в Кремле «не действует».