Во взломе почты Макрона заподозрили американских неонацистов

К взлому почты бывшего кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона, возможно, причастны американские неонацисты. Об этом пишет издание Le Monde со ссылкой на официальное расследование французских правоохранительных органов.

Как выяснилось, сайт nouveaumartel.com, на котором хакеры опубликовали украденные письма, находился на том же сервере, что и сайт американских неонацистов dailystormer.com, созданный Эндрю Овернеймером.

Переписка Макрона была опубликована 5 мая, незадолго до его победы во втором туре президентских выборов. Двумя днями ранее на имиджборде 4chan появились документы, свидетельствующие, что у Макрона якобы есть собственный офшорный фонд.

В 2013 году Эндрю Овернеймера уже судили за киберпреступления в США. Его приговорили к 41 месяцу в федеральной тюрьме и обязался выплатить 73 тысячи долларов в качестве штрафа.

О взломе электронной почты штаба Эммануэля Макрона стало известно 6 мая. В сети появилось около 9 гигабайт электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года. Тогда же Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции призвала СМИ воздержаться от публикации данных, содержащихся в утечке. Позже парижская прокуратура начала расследовать представленные факты о взломе почты штаба Макрона.