Госдуме предложат законопроект о легализации деятельности колдунов и магов

В Госдуму планируют внести законопроект о деятельности людей, обладающих, по их мнению, экстрасенсорными способностями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора инициативы депутата заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова.

Как рассказал депутат, документ уже внесен в заксобрание Ленинградской области и, в случае его одобрения, до конца весенней сессии поступит в парламент страны. «Также я веду переговоры с рядом депутатов Госдумы для прямого внесения, как это было сделано с Милоновым, законом о соцсетях», — добавил Петров.

По мнению авторов проекта, из-за того, что эта отрасль не регулируется государством, люди зачастую становятся жертвами мошенников. При этом на российском рынке широко представлены подобные услуги.

Владимир Петров также отметил, что власти уже сделали «определенный шаг» в признании деятельности магов и экстрасенсов, в частности, в классификаторе Росстата появились профессии астролога и медиума. Как пояснил депутат, предложенный законопроект не разграничивает понятия «маг», «колдун» или «экстрасенс», а лишь предусматривает создание реестра лиц, заявляющих о своих сверхъестественных способностях.

Эти люди, по его словам, получат разрешение на ведение оккультно-магической деятельности. Регулировать их работу предлагается по аналогии с законом о деятельности народных целителей. «Государство должно либо вывести это в нелегальную плоскость, а если это разрешено, то определить, каким образом это делать», — отметил Владимир Петров.