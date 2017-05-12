Экс-главу Внешпромбанка приговорили к девяти годам колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус к девяти годам колонии общего режима за мошенничество и присвоение 113,5 млрд рублей. Ее заместитель Екатерина Глушакова приговорена к четырем годам колонии, сообщает РБК.

Обвинение требовало для экс-главы Внешпромбанка 10 лет колонии и штрафа в 400 тысяч рублей. Агентство по страхованию вкладов заявляло иск о компенсации всей похищенной суммы. Однако судья Хамовнического суда Марина Сырова не стала назначать штраф фигурантам дела, предложив АСВ разрешить этот вопрос в гражданском судопроизводстве.

С 2009 до 2015 года, по версии обвинения, в руководстве банка действовала преступная группа под руководством Маркус и ее брата Георгия Беджамова (он успел покинуть страну). Пособницей банковских руководителей была Глушакова, возглавлявшая департамент по кредитованию.

Банкиры выводили деньги тремя основными способами, рассказал в ходе прений гособвинитель. Одна схема включала фиктивные кредиты для физических лиц; они были оформлены на несколько десятков человек, многие из которых об этом не подозревали. Таким образом руководство банка вывело 5,4 млрд рублей. Вторым способом было снятие денег со счетов клиентов банка под видом расходных операций; пострадавшие вкладчики при этом не знали о состоянии своих счетов, поскольку выписки для них фальсифицировались. Так банкиры похитили 7 млрд рублей. Еще 101,1 млрд рублей они вывели через более чем 200 фирм-однодневок, которым выдавались «технические» кредиты.

В банке держали свои счета VIP-клиенты, в том числе Олимпийский комитет России. По данным Forbes, вкладчиками Внешпромбанка были также жена министра обороны Сергея Шойгу и зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов. Источники РБК, близкие к Русской православной церкви, рассказывали, что во Внешпромбанке зависло 1,5 млрд руб. Московской патриархии.

Маркус была арестована в декабре 2015 года, после того как собственный капитал Внешпромбанка резко сократился, банк не исполнил обязательства на сумму порядка 18 млрд рублей, а его клиенты столкнулись с трудностями при получении вкладов. Незадолго до этого в учреждении была введена временная администрация, а в январе 2016 года у банка отозвали лицензию.

Еще один фигурант — брат Маркус и, по версии следствия, фактический руководитель банка Георгий Беджамов находится в Монако. Интерпол отказал России в его преследовании, а власти княжества отказали в его экстрадиции.