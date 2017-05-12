В КНДР назвали подозреваемых в подготовке покушения на Ким Чен Ына

Разведка КНДР назвала имена ключевых подозреваемых в подготовке покушения на лидера страны Ким Чен Ына и сообщила о начале уголовного преследования в их отношении. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении прокуратуры Северной Кореи отмечается, что фигурантами уголовного дела являются как организаторы, так и соучастники и пособники этого «грандиозного преступления».

В число основных подозреваемых вошли глава Национального агентства разведки Южной Кореи Ли Бенхо, глава подразделения этого же ведомства Хан Ганом, агент южнокорейской разведки агентства разведки Чо Гичхоль, а также директор компании Qingdao Nazca. Их подозревают в подготовке покушения в составе организованной группы. Действия этих лиц были связаны с терроризмом, государственной изменой, мятежом и попыткой госпереворота.

В Пхеньяне подчеркнули, что подозреваемые «являются субъектами уголовного преследования по законам КНДР, независимо от гражданства» и потребовали от зарубежных стран арестовать их и выдать их Северной Корее.

5 мая власти КНДР обвинили Центральное разведывательное управление США в разработке совместно с Южной Кореей плана ликвидации лидера Северной Кореи. Ким Чен Ына якобы планировалось убить при помощи биохимического оружия.