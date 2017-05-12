Роулинг попросила читателей не покупать похищенную рукопись приквела «Гарри Поттера»

Рукопись приквела «Гарри Поттера» британской писательницы Джоан Роулинг, проданная в 2008 году на благотворительном аукционе, была похищена из частного дома в Бирмингеме. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Этот рассказ был написан Джоан Роулинг специально для продажи на аукционе. Он представляет из себя рукопись объемом 800 слов, напечатанную на половине машинописного листа. В ходе торгов рассказ был продан за 25 тысяч фунтов стерлингов.

Полицейские считают, что рукопись была украдена в период с 13 по 24 апреля ворами, которым удалось проникнуть в дом, где она хранилась. Кроме оригинала произведения, воры забрали ювелирные украшения, стоимость которых не уточняется.

В свою очередь, Джоан Роулинг обратилась в своем твитере к читателям с просьбой не покупать украденную рукопись, если им будут предлагать ее купит. Она напомнила, что владельцем этого рассказа является человек, который законно приобрел его на аукционе, устроенного английским ПЕН-клубом с целью поддержки свободы писателей.