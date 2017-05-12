Boeing президента США мог загореться из-за некачественного техобслуживания

Один из «президентских» самолетов Дональда Трампа Boeing VC-25 (747-200B) мог загореться в полете из-за ошибки, допущенной механиками. Об этом сообщает CNN со ссылкой на доклад, опубликованный ВВС США.

Согласно докладу по итогам расследования инцидента, в апреле 2016 года механики американской компании Boeing, занимающейся обслуживанием «бортов номер один», использовали ненадлежащие инструменты во время процедуры по очистке кислородной системы самолета, что вызвало ее загрязнение посторонними веществами. Это, в свою очередь, могло привести к возгоранию или даже взрыву на борту самолета.

Отмечается, что Boeing сама сообщила об этой ситуации представителям американских ВВС, а также за свой счет возместила нанесенный самолету ущерб, который оценили в 4 млн долларов.

CNN добавляет, что в настоящее время Дональд Трамп летает на VC-25, построенных на базе Boeing 747 — дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного самолета. В прошлом году компания выиграла тендер на право разработки нового самолета для главы американской администрации. При этом сам Трамп пригрозил разорвать контракт с Boeing на поставку новых самолетов для первого отряда из-за их слишком высокой их стоимости.