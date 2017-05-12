В Кремле подтвердили возможность ответных мер к США за невозврат дипсобственности

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о возможности принятия Москвой ответных мер в отношении Вашингтона, если российская дипломатическая собственность в США не будет возвращена. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ушакова, оздоровление российско-американских отношений во многом зависит от «устранения многочисленных раздражителей». При этом он подчеркнул, что терпение Москвы «не беспредельно».

«Мы ждем возвращения российской дипломатической собственности, незаконно изъятой у нас под новых год прежними американскими властями»,— цитирует его агентство.

Представитель Кремля также напомнил, что российские власти не стали сразу отвечать «на массовую высылку российских дипломатов», но «принцип взаимности в дипломатии никто еще не отменял». «Добиться результатов и оздоровить атмосферу отношений можно только на основе фундаментальных принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга. Мы ждем проявлений практической готовности нынешней администрации (США) заняться поиском развязок возникших проблем, которые возникли не по нашей вине. Мы ждем также конкретных шагов в контексте двусторонней и международной повестки дня», — подчеркнул он.

Юрий Ушаков при этом отметил, что отношения России и США постепенно выстраиваются и «начинают приобретать содержательное наполнение». По его словам, недавние встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом были «обстоятельными и откровенными».

Днем ранее «Коммерсантъ» написал, что в Москве не исключают введения ответных мер на арест принадлежащих России комплексов зданий — дипломатических дач — в Нью-Йорке и Вашингтоне, введенный еще в декабре 2016 года 44-м президентом США Бараком Обамой. По информации издания, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне с Дональдом Трампом заявил, что вопрос о дальнейшей судьбе арестованной в США российской госсобственности стоит «особняком в наших переговорах».