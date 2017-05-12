Израильские археологи нашли следы битвы при Мегиддо

Студенты, участвовавшие в археологических раскопках на севере Израиля, обнаружили материальные следы битвы при Мегиддо – военной операции, которую в сентябре 1918 года войска Антанты провели против армии Османской империи.

Сначала студентам попались несколько патронов и гильз, которые, как заключили специалисты, относились к периоду Первой мировой войны. После этого были проведены более подробные исследования, в результате которых удалось обнаружить два форпоста османских войск и ряд артефактов, принадлежавших как османским, так и британским солдатам. В частности была найдена часть армейской кокарды. По заключению археолога Шахара Криспина, она принадлежала военнослужащему Королевского Норфолкского полка, штурмовавшего в 1918 году позиции османских войск. Ученые установили, что британцы обстреливали турецкие укрепления из 18-фунтовых орудий. Среди находок много пуль и гильз от огнестрельного оружия немецкого производство, которое состояло на вооружении у турецких войск.

Битва при Мегиддо (19 – 25 сентября 1918 года) стала одним из главных сражений на ближневосточном театре военных действий Первой мировой и заключительным наступлением войск Антанты. Египетскому экспедиционному корпусу союзников противостояла турецкая группа армий «Йылдырым», которую возглавлял немецкий генерал Отто Лиман фон Сандерс. В группу «Йылдырым» входило три армии, численность каждой из которых примерно равнялась общей численности Египетского экспедиционного корпуса. Однако командующему союзников генералу Эдмунду Алленби удалось, искусно маневрируя, нанести ряд поражений османским войскам и захватить значительные территории. Наступление сил союзников поддерживалось авиацией. Значительную помощь оказали также конные силы арабских повстанцев. 27 сентября был взят город Даръе (ныне на территории Турции), 1 октября арабы и войска Антанты заняли Дамаск, 8 октября – Бейрут, а 26 октября – Алеппо. Победа в битве при Мегиддо привела к заключению 30 октября 1918 года Мудросского перемирия и выходу Османской империи из войны.