Палеонтологи нашли недостающее звено эволюции усатых китов

Ученые говорят, что древний мистакодон (Mystacodon selenensis), окаменевшие останки которого были найдены в Перу, прольет свет на эволюционную историю усатых китов.

Современные представители отряда китообразных делятся на усатых китов (Mysticeti) и зубатых китов (Odontoceti), значительно отличающихся своим строением. К подотряду усатых китов относятся самые крупные современные млекопитающие: синий кит, финвал, сейвал, гренландский кит, южный кит и ряд других видов, На верхней челюсти усатых китов имеются роговые пластики, так называемый «китовый ус». С их помощью киты процеживают воду, вылавливая планктон и мелких рыб.

Оба подотряда китообразных происходят от общего предка, но детали эволюции усатых китов остаются неясными. Разделение усатых и зубатых китов произошло примерно 38 – 39 миллионов лет назад. Теперь, по словам палеонтолога Оливье Ламбера (Olivier Lambert) из Королевского бельгийского Института естественных наук, удалось найти старейшего родственника усатых китов, жившего лишь немного позже – 36,4 миллиона лет назад.

Окаменевшие останки древнего животного были обнаружены на южном побережье Перу. Его латинское название мистакодон (Mystacodon) составлено из греческих корней, означающих «усы» и «зуб». Его длина была около четырех метров. У мистакодона имелись рудиментарные задние конечности, исчезнувшие у его потомков.

Во рту мистакодона все еще имелись зубы. Оливье Ламбер и его коллеги по строению зубов, челюстей и черепа животного пришли к выводу, что мистакодон охотился, всасывая добычу вместе с водой при помощи движений языка. Его жертвами, скорее всего были, рыбы среднего размера и кальмары. Таким образом, мистакодон, хотя еще и имел зубы, уже использовал способ питания, который характерен для усатых китов. Это хорошо согласуется с гипотезами палеонтологов о возникновении этой группы.

А вот крошечные задние ножки, торчавщие из тела мистакодона, стали для Ламбера и его коллег настоящим сюрпризом. Прежние находки свидетельствовали, что задние конечности были утрачены китообразными еще до разделения на две группы. Теперь же приходится предполагать, что потеря задних ног произошла у усатых и зубатых китов независимо.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology.