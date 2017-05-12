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12 мая 2017, 15:19
биология киты палеонтология эволюция

Палеонтологи нашли недостающее звено эволюции усатых китов

Реконструкция Mystacodon selenensis
Реконструкция Mystacodon selenensis
Alberto Gennari

Ученые говорят, что древний мистакодон (Mystacodon selenensis), окаменевшие останки которого были найдены в Перу, прольет свет на эволюционную историю усатых китов.

Современные представители отряда китообразных делятся на усатых китов (Mysticeti) и зубатых китов (Odontoceti), значительно отличающихся своим строением. К подотряду усатых китов относятся самые крупные современные млекопитающие: синий кит, финвал, сейвал, гренландский кит, южный кит и ряд других видов, На верхней челюсти усатых китов имеются роговые пластики, так называемый «китовый ус». С их помощью киты процеживают воду, вылавливая планктон и мелких рыб.

Оба подотряда китообразных происходят от общего предка, но детали эволюции усатых китов остаются неясными. Разделение усатых и зубатых китов произошло примерно 38 – 39 миллионов лет назад. Теперь, по словам палеонтолога Оливье Ламбера (Olivier Lambert) из Королевского бельгийского Института естественных наук, удалось найти старейшего родственника усатых китов, жившего лишь немного позже – 36,4 миллиона лет назад.

Окаменевшие останки древнего животного были обнаружены на южном побережье Перу. Его латинское название мистакодон (Mystacodon) составлено из греческих корней, означающих «усы» и «зуб». Его длина была около четырех метров. У мистакодона имелись рудиментарные задние конечности, исчезнувшие у его потомков.

Во рту мистакодона все еще имелись зубы. Оливье Ламбер и его коллеги по строению зубов, челюстей и черепа животного пришли к выводу, что мистакодон охотился, всасывая добычу вместе с водой при помощи движений языка. Его жертвами, скорее всего были, рыбы среднего размера и кальмары. Таким образом, мистакодон, хотя еще и имел зубы, уже использовал способ питания, который характерен для усатых китов. Это хорошо согласуется с гипотезами палеонтологов о возникновении этой группы.

А вот крошечные задние ножки, торчавщие из тела мистакодона, стали для Ламбера и его коллег настоящим сюрпризом. Прежние находки свидетельствовали, что задние конечности были утрачены китообразными еще до разделения на две группы. Теперь же приходится предполагать, что потеря задних ног произошла у усатых и зубатых китов независимо.

Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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