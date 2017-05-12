Песков заявил об отсутствии у Путина планов обсуждать с оппозицией выборы-2018

Специально обсуждать с парламентской оппозицией предстоящие президентские выборы Владимир Путин не планирует, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Каких-то специальных планов нет. Если какие-то вопросы будут у руководителей фракций, они всегда могут задать эти вопросы президенту», - заявил Песков, комментируя публикацию «Известий» о предстоящей вскоре встрече Владимира Путина с лидерами парламентской оппозиции.

Издание сообщило, что лидеры парламентской оппозиции намерены обсудить с Владимиром Путиным кандидатов от партий на выборах главы государства в 2018 году. О подготовке встречи «Известиям» сообщили собеседники в КПРФ и подтвердили в ЛДПР и «Справедливой России». По словам источников, мероприятие может состояться в конце мая.

Песков отметил, что «Известия» «чуть-чуть забегают вперед», и напомнил, что президент «круглый год» общается с представителями парламентских фракций, особенно когда начинается и когда завершается сессия Госдумы. «Поэтому говорить, что будет такая специальная встреча, не приходится, потому что он находится в постоянном общении», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

«Пока каких-то встреч в ближайшие недели — о чем пишут «Известия» — не запланировано, эта информация не соответствует действительности. Но как только такие встречи будут появляться, а они регулярно происходят, мы будем вас информировать», — сообщил Песков.