Путин пообщался с новым лидером Южной Кореи

Президент Владимир Путин во время телефонного разговора с новым президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином обсудил с ним ряд вопросов, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Владимир Путин поздравил Мун Чжэ Ина с избранием главой государства и пожелал ему всяческих успехов», — пояснили в Кремле.

В частности, обсуждались кризис на Корейском полуострове, дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях.

По итогам разговора стороны договорились о дальнейших контактах.