RT потребовал от Reuters опровергнуть сообщения о «фейковых новостях»

Russia Today пожаловался в адрес агентства Reuters в связи с обвинениями в адрес телеканала в распространении «фейковых новостей». Об этом сказано на сайте RT.

Как заявили в RT, агентство сослалось на слова неназванного американского чиновника, который обвинил франкоязычные версии RT и Sputnik в распространении «фейковых новостей».

Телеканал не устроило то, что Reuters не попросило комментария у представителей RT и не предоставило примеров лживых новостей.

Теперь Russia Today требует опровергнуть эту информацию.

«Уже в четвертый раз за последние несколько месяцев Reuters публикует серьезные обвинения в адрес RT без должной проверки материалов и без предоставления каналу права прокомментировать ситуацию», – отметили на телеканале.

Отметим, что заметка Reuters «U.S. increasingly convinced that Russia hacked French election: sources» гласит о попытках России повлиять на исход президентских выборов во Франции.