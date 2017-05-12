Сбербанк разрешил клиентам получать платежные карты без привязки к отделению

Клиенты Сбербанка теперь могут заказывать, получать и перевыпускать карты в любом отделении банка, а не только в том, где карта была выдана изначально, сообщает ТАСС.

«У нас была проблема, что если клиент имеет карту в одном территориальном банке, он не может ее перевыпустить в другом. Сегодня вы можете выпустить карту с доставкой в любое другое отделение», – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Александр Торбахов.

«Ограничение, что раньше обслуживался в Хабаровске, а теперь вы приехали в Красноярск и не можете заказывать карту в Красноярске – этого ограничения больше не будет», – заверил он.

Чтобы перевыпустить карту в другом отделении, нужно не позднее чем за 3-5 дней до окончания срока ее действия обратиться в удобное отделение с заявлением о досрочном перевыпуске.

Пока в Сбербанке действует ограничение только на перенаправку в нужное отделение уже находящейся в выпуске карты. «Такое последнее ограничение и даже оно будет в этом году снято», – заявил Торбахов. Пока же, по его словам, в этом случае можно аннулировать выпущенную карту и перевыпустить ее заново, на что уйдет два дня.