Кремль пожелал поменьше снега в мае

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами обратил внимание на аномальную майскую погоду в центре страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Желаем всем меньше снега в мае», — обратился он к журналистам.

Отметим, что в настоящее время Песков находился в Сочи, так как у президента Владимира путина в городе состоялся ряд встреч.

По оценкам синоптиков, в Москве в мае снегопад принес более 20% месячной нормы осадков.