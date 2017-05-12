12 мая 2017, 14:19
Кремль пожелал поменьше снега в мае
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами обратил внимание на аномальную майскую погоду в центре страны. Об этом сообщает ТАСС.
«Желаем всем меньше снега в мае», — обратился он к журналистам.
Отметим, что в настоящее время Песков находился в Сочи, так как у президента Владимира путина в городе состоялся ряд встреч.
По оценкам синоптиков, в Москве в мае снегопад принес более 20% месячной нормы осадков.
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