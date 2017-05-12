Вкладчики «Татфондбанка» устроили акцию у храма на Красной площади

Вкладчики казанского «Татфондбанка», в марте лишившегося лицензии ЦБ, попытались провести на Красной площади в Москве несанкционированную акцию протеста. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Шестеро вкладчиков, приехавших из Татарстана, встали у Собора Казанской иконы Божией Матери с иконами и плакатами в руках.

«Мы решили обратиться к святыне Казани — иконе Казанской Божией Матери. Знаю, что наш президент РФ — человек набожный, знаем, что Казань и татар очень уважает. Мы решили с иконой поехать к президенту, попросить спасти банки Татарстана. Мы хотели обратить внимание, что мы ничего не получаем. Надеемся, что Путин нам поможет», — цитирует издание организатора акции Дмитрия Бердникова.

Группу вкладчиков ТФБ задержали на Красной площади за несанкционированный пикет с иконой Казанской Божьей Материhttps://t.co/giitDuuZqe pic.twitter.com/V15W7XaoW7 — БИЗНЕС Online (@Businessgazeta) 12 мая 2017 г.

В свою очередь, агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что участников акции задержали сотрудники полиции и доставили в ОВД «Китай-город». Полицейские проверили у них документы, после чего отпустили без составления административных протоколов, объяснив им, «что подобные акции являются нарушением законодательства РФ».

В марте клиенты разорившихся «Татфондбанка» и «Интехбанка» устраивали несанкционированные акции в центре Казани на площади Свободы у здания правительства. На одной из таких акций был задержан лидер республиканского отделения партии ПАРНАС Марсель Шамсутдинов.