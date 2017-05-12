СМИ узнали о хакерской атаке на «Мегафон»

Компания «Мегафон» подверглась хакерской атаке. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на нескольких сотрудников компании, пожелавших остаться неизвестными.

По информации источников, атака была предпринята 12 мая. Устранена ли она или нет, пока не сообщается. Издание при этом не располагает информации о перебоях со связью в сети «Мегафон». В свою очередь, в пресс-службе компании «Медузе» заявили, что прокомментируют сообщения об инциденте позднее.

Собеседники при этом отметили, что кибератаки были аналогичны тем, которым 12 мая подверглись некоторые больницы Великобритании, а также испанская компанию Telefonica. Подключенные к внутренней сети компьютеры оказались заблокированы, на них появились сообщения с требованием выкупа для разблокировки.

«Медуза» отмечает, что в пятницу эксперты в области кибербезопасности зафиксировали как минимум 36 тысяч случаев заражения компьютеров по всему миру, при этом их большая часть была зафиксирована в России, на Украине и в Тайване.