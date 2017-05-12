В Совфеде пообещали не вводить ограничения для самозанятых граждан

Предложенный верхней палатой парламента законопроект о выведении самозанятых граждан из теневого сектора не предусматривает запретов на выезд за границу и ограничений в медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте Совета Федерации.

«В Совете Федерации обсудили разрабатываемый сенаторами законопроект, касающийся самозанятых граждан... Как отметили участники заседания, законопроект не предусматривает каких-либо запретительных мер в отношении самозанятых. В частности, не предусматривается никаких запретов, касающихся предоставления медицинских услуг, пенсионного обеспечения, выезда за рубеж и т.д», — говорится в сообщении пресс-службы СФ.

7 мая глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас расценил запрет на выезд за границу для самозанятых граждан (то есть, тех, кто занимается собственным делом, не задействуя наемных работников, и не платит налогов - прим.ред.) как антиконституционный и отметил, что о такой мере не может быть и речи.

Ранее, 3 мая, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил в интервью «Российской газете», что России могут ввести запрет на выезд за границу для граждан, которые занимаются неофициальной трудовой деятельностью.