Суд отказался заочно арестовать бывшего челябинского губернатора Юревича

Суд в Екатеринбурге отклонил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток. Об этом сообщает ТАСС.

«В распоряжении суда в настоящее время отсутствуют какие-либо основания для избрания Юревичу меры пресечения в виде заключения под стражу, в связи с чем ходатайство следователя подлежит отклонению», — цитирует агентство слова судьи Александра Тараненко.

Ранее Юревич уже несколько раз не являлся на допросы следователей в Екатеринбург. Его адвокаты уверяют, что экс-губернатор проходит обследование в Лондоне в связи с подозрением на онкологию, и врачи не разрешают ему перелеты. Ранее стало известно, что Михаил Юревич объявлен в международный розыск.

Бывшему губернатору Челябинской области инкриминируются ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 4 ст. 33 и ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (подстрекательство к клевете). По версии следствия, он получил в качестве взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко в общей сложности 26 млн рублей. Кроме того, Михаил Юревич также подстрекал своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина. Сам Юревич все обвинения отрицает.