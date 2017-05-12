СМИ сообщили об атаке хакеров на внутренние сети МВД и СКР

Компьютерные системы Министерства внутренних дел РФ и Следственного комитета РФ (СКР) поразил вирус. Об этом сообщает «Газета.ру»

«Атаке подверглись компьютеры по всей России. Вирус блокирует экран компьютера и шифрует файлы на жестком диске», — рассказал источник издания в силовых структурах.

На экранах компьютеров, подключенных к внутренней сети, появляется заставка, в которой говорится, что для разблокировки требуется перевести «выкуп», эквивалентный 300 долларам США в биткоинах.

При этом в пресс-службе МВД «Газете.ру» опровергли сообщения о хакерской атаке. «Идут плановые работы на внутреннем контуре», — уточнили там.

Об атаке на компьютеры МВД во всех районах Калуской области 12 мая также сообщил местный портал «НГ-Регион». «Хакеры вывели из строя компьютеры МВД во всех районах области. В тех компьютерах, что были подключены к сети, произошла зашифровка файлов. Работа правоохранительных органов встала. За расшифровку файлов хакеры потребовали денег», — отмечается в сообщении. О заражении компьютеров в Липецкой и Пензенской областях также сообщает пользователь сайта «Пикабу» vasa48.

В свою очередь, издание «Медуза» сообщает, что вирус-вымогатель, поразивший сети МВД, предположительно, аналогичен тому, который в пятницу, 12 апреля, заразил десятки тысяч компьютеров по всему миру, включая сети компании «Мегафон», некоторые больницы Великобритании, а также испанскую компанию Telefonica.

«Медуза» предположила, что, вероятно, компьютерные сети были заражены вирусом WCry (также известен как WannaCry и WannaCryptor). Этот вирус шифрует файлы на компьютере и требует от жертвы выкуп за возможность разблокировать экран.