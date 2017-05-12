Против волгоградского штаба Навального завели дело из-за коллажа с «Родиной-матерью»

В Волгограде возбуждено дело о реабилитации нацизма в связи с публикацией в паблике Алексея Навального коллажа, на котором у мемориала «Родина-мать» лицо было раскрашено в зеленый цвет. Об этом в своем твиттере сообщил глава избирательной кампании Навального Леонид Волков.

У нашего координатора в Волгограде Алексея Волкова @Volkov_Alx дома обыск — по уголовному делу (!) о зеленке и фотошопе! — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 12 мая 2017 г.

Он уточнил, что дело возбуждено по части 3 статьи 354.1 УК РФ — «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично». В рамках расследования утром 12 мая у координатора волгоградского штаба Навального Алексея Волкова прошел обыск.

Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов пока не поступало.

Компьютерный коллаж, на котором главному символу Волгограда – монументу «Родина-мать зовет!» — якобы закрасили лицо зеленкой, был опубликован читателями паблика «Команда Навального | Волгоград» в соцсети «ВКонтакте» в середине марта в рамках флешмоба, объявленного после того, как оппозиционеру плеснули зеленкой в лицо в Барнауле. Изображение вскоре было удалено, а администраторами группы были принесены извинения.

Между тем, коллаж был растиражирован сетевыми СМИ и телевидением, а также стал причиной пикета во время открытия избирательного штаба Навального в Волгограде 24 марта, который перерос в потасовку.