Из банков РФ выведен почти 1 млрд рублей под залог бочек с водой

МВД России смогло раскрыть группировку из сотрудников трех коммерческих банков, которые выдавали заведомо невозвратные кредиты под залог бочек с водой. Об этом сообщается на сайте министерства.

В итоге группе удалось вывести из банков почти 1 млрд рублей. Во всех документах было указано, что средства выводятся под залог «дорогостоящего химического сырья». Все манипуляции производились накануне отзывов у банков лицензий.

В настоящее время отношении четверых сотрудников банков завели дело о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ.

Отметим, в Центробанке объем выведенных из России средств в 2016 году оценили в 190 млрд рублей.