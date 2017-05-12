Законопроект Яровой о «группах смерти» примут ускоренными темпами без поправок правительства

Законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о введении уголовной ответственности за создание «групп смерти» будет принят во втором чтении без значимых поправок, хотя замечания к нему были и у правительства, и у администрации президента, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в аппарате Госдумы.

По данным источника, в профильный комитет поступили только технические поправки, не учитывающие замечаний правительства и администрации президента. Ожидается, что законопроект окончательно утвердят до конца мая - с принятием документа очень торопятся и автор «не хочет никого слушать».

Яровая предложила дополнить Уголовный кодекс тремя статьями: о склонении к самоубийству или помощи в самоубийстве; об организации склонения к самоубийству и о вовлечении несовершеннолетних в деятельность, которая угрожает их жизни. Правительство раскритиковало принятый в первом чтении 19 апреля законопроект за то, что в нем не дано определение термина «противоправные действия, представляющие опасность для жизни несовершеннолетнего», а ряд положений документа вступают в конфликт со статьями УК РФ о массовых беспорядках и склонении к употреблению наркотиков.

Поводом для появления законопроекта стала публикация в «Новой газете» в 2016 году, в которой утверждалось, что действия администраторов «суицидальных пабликов» привели к гибели более сотни подростков. Официальная статистика МВД опровергает эти данные, в ведомстве сообщили, что на «группы смерти» приходится не более процента от всех подростковых суицидов, которых в 2016 году было 720.

По мнению юриста Валентина Островского, изначально инициатива Яровой носила «абсолютно популистский характер». Законопроект, по его словам, не детализирован, используемые формулировки о «группах смерти» и склонении к самоубийствам настолько общие, что под закон могут попасть невиновные. Закон не будет работать так, как он был задуман, уверен адвокат.