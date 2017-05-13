В Челябинске полицейский сбил двух детей на «зебре»

Сотрудник полиции сбил двух девятилетних мальчиков, переходивших дорогу по пешеходному переходу в центре Челябинска. Об этом сообщает областной главк МВД.

ДТП произошло вечером 12 мая у дома №196 по улице Российская. 46-летний полицейский за рулем «Шевроле» сбил двух школьников, переходивших дорогу по переходу на зеленый свет.

Дети получили травмы. Полицейский оказал им доврачебную медицинскую помощь и вызвал скорую.

Как показали тесты, водитель был трезв. Главк МВД по Челябинской области проводит доследственную проверку обстоятельств аварии.

Пострадавшим главк намерен оказать всю необходимую помощь.