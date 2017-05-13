13 мая 2017, 11:50
В Челябинске полицейский сбил двух детей на «зебре»
Сотрудник полиции сбил двух девятилетних мальчиков, переходивших дорогу по пешеходному переходу в центре Челябинска. Об этом сообщает областной главк МВД.
ДТП произошло вечером 12 мая у дома №196 по улице Российская. 46-летний полицейский за рулем «Шевроле» сбил двух школьников, переходивших дорогу по переходу на зеленый свет.
Дети получили травмы. Полицейский оказал им доврачебную медицинскую помощь и вызвал скорую.
Как показали тесты, водитель был трезв. Главк МВД по Челябинской области проводит доследственную проверку обстоятельств аварии.
Пострадавшим главк намерен оказать всю необходимую помощь.
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