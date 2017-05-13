Мемория. Николай Черёмухин

13 мая 1928 года родился Николай Черёмухин, военврач, ликвидатор аварии на ЧАЭС.

Личное дело

Николай Алексеевич Черёмухин (1928–2008) родился в селе Чукановка (сейчас входит в состав города Бобров) Бобровского района Воронежской области. Там же окончил среднюю школу и в 1947 году поступил в Киевское военно-медицинское училище. После окончания училища с отличием в 1950 году был направлен в Карело-Финскую АССР на должность фельдшера пограничной комендатуры 110-го пограничного отряда.

В 1951 году Черёмухин поступил в Военно-медицинскую академию (ВМедА) им. С.М. Кирова, где, начиная с 3-го курса, активно занимался в научных кружках по общей хирургии и оториноларингологии.

Через год после окончания академии прошел трехмесячную первичную специализацию по оториноларингологии, а в 1959 году окончил Высшие академические курсы при ЛОР-клинике, руководимой академиком генерал-лейтенантом медицинской службы В.И. Воячеком. В том же году Николай Черемухин был переведен в Киев на должность отоларинголога 120-го МедСБ Киевского военного округа.

В 1964 году после окончания двухгодичного факультета усовершенствования врачей ВМедА был направлен в Группу советских войск в Германии на должность начальника ЛОР-отделения 1420-го военного базового госпиталя и главного отоларинголога объединения. В течение 5 лет работы внедрил в госпитале слухоулучшающие, пластические и эндоларингеальные операции, а также ряд новых методов лечения больных с различной ЛОР-патологией, опубликовал несколько статей, посвященных тимпанопластике, лечению больных гайморитом, тонзиллярной проблеме и оперативному доступу к внутреннему уху.

В 1969 году Черемухин вернулся в Киев на должность старшего ординатора отделения военно-летной экспертизы 408-го ОВГ, а в 1973 был назначен на должность начальника отдела медицинской защиты Штаба гражданской обороны (ГО) при Совете Министров УССР. Разрабатывал планы и руководящие документы для органов управлений, формирований и учреждений по работе в мирное и военное время в очагах массового поражения отравляющими веществами, радиацией, бактериологического заражения и других стихийных бедствий.

Во время аварии на Чернобыльской АЭС организовывал спасательные мероприятия в зоне катастрофы, подвергся радиационному облучению, в результате чего получил хроническую лучевую болезнь. После 4,5 месяцев реабилитации получил статус инвалида II, а позже — I группы.

В 1988 году по возрасту и состоянию здоровья Черёмухин был уволен из рядов Вооруженных Сил и в том же году пришел на работу в Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко АМН Украины врачом-специалистом кабинета криоультразвуковой хирургии и магнитно-лазерной терапии. Здесь он проработал до конца жизни, ежегодно выполняя на ЛОР-органах около 600 амбулаторных операций. Помимо Института отоларингологии, с 1997 по 2003 годы также по совместительству работал в ЛОР-клинике Главного военного клинического госпиталя врачом-онкологом.

Николай Черёмухин умер от рака 30 ноября 2008 в возрасте 80 лет. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Чем знаменит

Николай Черёмухин - ликвидатор аварии на ЧАЭС, один из ведущих организаторов спасательных мероприятий в зоне катастрофы. С первых дней Чернобыльской трагедии он непосредственно организовывал спасательные мероприятия в Припяти, Чернобыле и в 40 населенных пунктах 30-километровой зоны ЧАЭС, в ходе которых подвергся сильнейшему радиационному облучению.

За 2,5 месяца пребывания в Чернобыльской зоне он накопил 11 радиоактивных элементов и получил дозу облучения более 40 БЭР (0,4 Зиверт). 13 июня 1986 Черёмухин был эвакуирован со станции в состоянии клинической смерти, однако выжил и прожил с хронической лучевой болезнью еще более 20 лет.

Николай Черемухин участвовал в создании 5 учебных кинофильмов и 14 диафильмов о работе в очагах массового поражения населения, которые широко используются до сих пор.

О чем надо знать

За время своей хирургической практики Николай Черёмухин сделал около 25000 ЛОР-операций. Им были написаны более 50 научных работ, из них более 30 были опубликованы в закрытой печати, и лишь 16 - опубликованы открыто. Работы, опубликованные в открытой печати, посвящены отосклерозу, тимпанопластике, тонзиллогенным осложнениям, аллергическим заболеваниям ЛОР-органов, профотбору кандидатов в летные училища, а также вопросам защиты населения от техногенных и природных катастроф.

Прямая речь

О работе по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: «Работал почти круглосуточно, спал по 2—3 часа. Глубину и масштабы трагедии постигал на месте. Не всё понимал, не обо всём мог говорить. Да и некогда было. Время было спрессовано: даже о доме, где оставался годовалый внук, некогда было подумать.

В первые же дни правительственная комиссия решала, как тушить реактор. Вначале использовали бариевый порошок. Не помогло. Привезли затем целый состав свинца. Но и это не помогало. Было решено — засыпать песком. Над реактором летали вертолёты, сбрасывая мешки. Из реактора поднимался мощный факел из песка, радиоактивного графита и свинца. А потом приехали шахтёры из Донецка. Они сделали подкоп под реактор и поставили охлаждающее устройство. Если бы не они, кто знает, что с нами всеми было бы.

Эвакуация происходила быстро и четко: сначала мы вывозили женщин с детьми, беременных. А мужчины ведь практически все работали на смене на ЧАЭС. Люди эвакуировались налегке, никто ведь не думал, что это надолго. Думали, что на 2—3 дня. Выселили 50000 населения г. Припяти и 12000 жителей г. Чернобыля.

Сельское население не хотело уезжать, у многих был домашний скот. Государство скупило скот у людей и он был забит, затем захоронен в могильниках

Это ошибка правительства, может даже преступление, что оно не сказало правду сразу. Ведь когда иностранцы приезжали из МАГАТЭ, то им все сказали и цифры показывали. Народ нужно информировать всегда и вовремя. Тогда врачам будет меньше работы».

4 факта о Николае Черёмухине

Работая фельдшером в Карело-Финской АССР, Николай Черёмухин обслуживал личный состав пограничных застав, удаленных друг от друга на 10-20 км. Единственным средством передвижения в условиях обильных снегопадов были беговые лыжи, на которых он и объезжал погранзаставы, так как имел первый спортивный разряд по лыжам. Поскольку никаких других органов здравоохранения в тех местах не было, Черёмухину приходилось оказывать солдатам, офицерам и членам их семей практически все виды медицинской помощи, вплоть до приема родов.

Даже перейдя на «кабинетную работу» в штаб ГО, Николай Черёмухин 3-4 раза в месяц посещал ЛОР-отделение 408-го ОВГ и с 1975 по 1985 годы выполнил около 400 хирургических оппераций на ЛОР-органах (подслизистые резекции перегородки носа, тонзиллэктомии, гайморотомии, полипотомии носа, трепанопункции лобных пазух, конхотомии и другие операции). .

Работая в Институте отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко, Черемухин шел навстречу просьбам пациентов, стремящихся успеть к началу работы или учебы, провести лечение пораньше и ежедневно приходил на работу в институт в 7 утра, вместо официальных 9 утра.

Полковник медицинской службы Николай Черемухин был награждён орденом «Знак Почёта» и 20 медалями.

Материалы о Николае Черёмухине

Николай Алексеевич Черёмухин. Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2008

Статья о Николае Черёмухине в Википедии