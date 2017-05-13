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13 мая 2017, 08:28
Мемория

Мемория. Николай Черёмухин

Николай Черёмухин
Николай Черёмухин
Фото: wikipedia.org

13 мая 1928 года родился Николай Черёмухин, военврач, ликвидатор аварии на ЧАЭС.

Личное дело

Николай Алексеевич Черёмухин (1928–2008) родился в селе Чукановка (сейчас входит в состав города Бобров) Бобровского района Воронежской области. Там же  окончил среднюю школу и в 1947 году поступил в Киевское военно-медицинское училище. После окончания училища с отличием в 1950 году был направлен в Карело-Финскую АССР на должность фельдшера  пограничной  комендатуры 110-го пограничного отряда. 

В 1951 году  Черёмухин  поступил в Военно-медицинскую академию (ВМедА) им. С.М. Кирова, где, начиная с 3-го  курса, активно занимался  в  научных кружках  по  общей  хирургии  и  оториноларингологии.

Через год после окончания академии прошел трехмесячную первичную  специализацию по оториноларингологии, а в 1959 году окончил Высшие академические курсы при ЛОР-клинике, руководимой академиком генерал-лейтенантом  медицинской службы В.И. Воячеком. В том  же  году Николай  Черемухин был переведен в Киев на должность отоларинголога 120-го МедСБ  Киевского военного округа. 

В 1964  году  после окончания двухгодичного факультета  усовершенствования  врачей  ВМедА был  направлен  в Группу советских войск в Германии на  должность  начальника  ЛОР-отделения 1420-го военного базового госпиталя и главного отоларинголога объединения. В течение 5 лет работы внедрил в госпитале  слухоулучшающие, пластические  и  эндоларингеальные  операции,  а также ряд новых методов лечения больных с различной ЛОР-патологией, опубликовал несколько статей, посвященных тимпанопластике,  лечению  больных  гайморитом,  тонзиллярной проблеме  и  оперативному  доступу  к  внутреннему уху.

В 1969 году Черемухин вернулся в Киев на должность старшего ординатора отделения военно-летной экспертизы 408-го ОВГ, а в 1973 был назначен на должность начальника отдела медицинской  защиты  Штаба  гражданской обороны (ГО)  при  Совете  Министров УССР. Разрабатывал  планы  и руководящие  документы  для  органов управлений,  формирований  и  учреждений по работе в мирное и военное время в очагах  массового  поражения  отравляющими веществами,  радиацией,  бактериологического заражения и других стихийных бедствий. 

Во время аварии на Чернобыльской АЭС организовывал  спасательные мероприятия в зоне катастрофы, подвергся радиационному облучению, в результате чего получил хроническую лучевую болезнь. После 4,5 месяцев реабилитации получил статус инвалида II, а позже — I группы.

В 1988 году по возрасту и состоянию здоровья  Черёмухин  был  уволен  из  рядов  Вооруженных Сил и в том же году пришел на работу в Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко АМН Украины врачом-специалистом кабинета криоультразвуковой хирургии  и  магнитно-лазерной  терапии. Здесь он проработал до конца жизни, ежегодно  выполняя  на  ЛОР-органах  около 600 амбулаторных операций.  Помимо  Института  отоларингологии, с 1997 по 2003 годы также по совместительству работал в  ЛОР-клинике  Главного  военного  клинического  госпиталя  врачом-онкологом.

Николай Черёмухин умер от рака 30 ноября 2008 в возрасте 80 лет. Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Чем знаменит

Николай Черёмухин - ликвидатор аварии на ЧАЭС, один из ведущих организаторов спасательных мероприятий в зоне катастрофы. С первых дней Чернобыльской трагедии он непосредственно организовывал спасательные мероприятия в Припяти, Чернобыле и в 40 населенных пунктах 30-километровой зоны ЧАЭС, в ходе которых подвергся сильнейшему радиационному облучению.

 За 2,5 месяца пребывания в Чернобыльской зоне он накопил 11 радиоактивных элементов и получил дозу облучения более 40 БЭР (0,4 Зиверт). 13 июня 1986 Черёмухин был эвакуирован со станции в состоянии клинической смерти, однако выжил и прожил с хронической лучевой болезнью еще более 20 лет.

Николай Черемухин  участвовал  в  создании 5 учебных  кинофильмов и 14 диафильмов о работе в очагах массового  поражения  населения,  которые широко используются до сих пор.

О чем надо знать

За время своей хирургической практики Николай Черёмухин  сделал около 25000 ЛОР-операций. Им были написаны более 50 научных работ, из них более 30 были опубликованы в закрытой печати, и лишь 16 - опубликованы открыто. Работы, опубликованные в открытой печати, посвящены отосклерозу, тимпанопластике,  тонзиллогенным  осложнениям, аллергическим  заболеваниям  ЛОР-органов, профотбору кандидатов в летные училища, а также вопросам  защиты  населения  от техногенных  и  природных  катастроф. 

Прямая речь

О работе по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: «Работал почти круглосуточно, спал по 2—3 часа. Глубину и масштабы трагедии постигал на месте. Не всё понимал, не обо всём мог говорить. Да и некогда было. Время было спрессовано: даже о доме, где оставался годовалый внук, некогда было подумать.

В первые же дни правительственная комиссия решала, как тушить реактор. Вначале использовали бариевый порошок. Не помогло. Привезли затем целый состав свинца. Но и это не помогало. Было решено — засыпать песком. Над реактором летали вертолёты, сбрасывая мешки. Из реактора поднимался мощный факел из песка, радиоактивного графита и свинца. А потом приехали шахтёры из Донецка. Они сделали подкоп под реактор и поставили охлаждающее устройство. Если бы не они, кто знает, что с нами всеми было бы.

Эвакуация происходила быстро и четко: сначала мы вывозили женщин с детьми, беременных. А мужчины ведь практически все работали на смене на ЧАЭС. Люди эвакуировались налегке, никто ведь не думал, что это надолго. Думали, что на 2—3 дня. Выселили 50000 населения г. Припяти и 12000 жителей г. Чернобыля.

Сельское население не хотело уезжать, у многих был домашний скот. Государство скупило скот у людей и он был забит, затем захоронен в могильниках

Это ошибка правительства, может даже преступление, что оно не сказало правду сразу. Ведь когда иностранцы приезжали из МАГАТЭ, то им все сказали и цифры показывали. Народ нужно информировать всегда и вовремя. Тогда врачам будет меньше работы».

 

4 факта о Николае Черёмухине

  • Работая фельдшером в Карело-Финской АССР,  Николай Черёмухин обслуживал  личный  состав  пограничных застав, удаленных друг от друга на 10-20 км.  Единственным  средством  передвижения  в  условиях  обильных  снегопадов  были  беговые  лыжи,  на  которых  он  и объезжал погранзаставы, так как имел первый спортивный разряд по лыжам.  Поскольку никаких других  органов  здравоохранения  в тех местах не  было,  Черёмухину приходилось оказывать солдатам,  офицерам  и  членам  их семей практически все виды медицинской помощи,  вплоть  до  приема родов.
  • Даже перейдя на «кабинетную работу» в штаб ГО, Николай Черёмухин 3-4 раза  в  месяц  посещал  ЛОР-отделение 408-го  ОВГ и с 1975 по 1985 годы выполнил около 400 хирургических  оппераций  на  ЛОР-органах (подслизистые  резекции  перегородки  носа, тонзиллэктомии,  гайморотомии,  полипотомии  носа,  трепанопункции  лобных  пазух, конхотомии и другие операции).  .
  • Работая в Институте отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко, Черемухин шел навстречу просьбам пациентов, стремящихся  успеть  к  началу работы или учебы, провести лечение пораньше и  ежедневно приходил на работу в институт в 7 утра, вместо официальных 9 утра.
  • Полковник медицинской службы Николай Черемухин был награждён орденом «Знак Почёта» и 20 медалями.

Материалы о Николае Черёмухине

Николай Алексеевич Черёмухин. Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2008

Статья о Николае Черёмухине в Википедии

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